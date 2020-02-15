Матвеев пожаловался Урганту, как сын кормил его насекомыми на Мальдивах

Актер признался, что еще долго не мог понять, от чего непривычный привкус во рту.

Актер сериала «Триггер» Максим Матвеев пожаловался Ивану Урганту, как их общий с Лизой Боярской сын кормил его сверчками на отдыхе. Недавно артист вместе с семьей ездил отдыхать на Мальдивы.

По традиции, в отпуске Матвеев решил попробовать экзотику (не без помощи родственников, конечно). Актер отыскал корейский фудкорт, где выбор был максимально обширный – от мяса крокодила до жареных сверчков.

«Последних-то старший сын мне и подложил. После того, как я их съел, выяснилось, что у них лапки надо было отрывать. Потом во рту оставались части их тела, и я: «Андрей, а что это было?», — с улыбкой поведал Максим.

Ургант по обыкновению не смог удержаться от шутки. Он спросил своего гостя, не слышит ли тот стрекота насекомых, когда спит. Ответить Матвеев так и не смог – его душил смех.