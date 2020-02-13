Максим Матвеев отметил рост качества российских сериалов

Актер из сериала «Триггер» поразмышлял о роли многосерийных фильмов на отечественном телевидении.

На Первом канала стартовал новый сериал «Триггер». Это история о психотерапевте-провокаторе, применяющем неординарный метод в своей работе. Главную роль доктора Артема Стрелецкого исполнил супруг Елизаветы Боярской Максим Матвеев.

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В интервью порталу Teleprogramma.pro он рассказал, что сегодня сериалы – это уже не просто развлечение на потребу публике. В них, по мнению актера, стали раскрываться серьезные темы:

«Теперь сериалы задают важные вопросы — обществу, государству, людям… То есть начинают выполнять ту функцию, которую несет в себе настоящее искусство», — подчеркнул Матвеев.

Не так давно зрители видели Максима Матвеева на больших экранах в картине «Союз спасения». В ходе работы над фильмом актерам пришлось несколько дней сниматься в 35-градусные морозы.