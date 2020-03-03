«Поезжай с ними»: подписчики предложили Харламову и Little Big спародировать Билана и Плющенко

Резидент Comedy Club Гарик Харламов позитивно воспринял новость о том, что Little Big официально защитят честь России на певческом конкурсе «Евровидение». Своей радостью юморист поделился с подписчиками на личной странице в Instagram. Фолловерам Харламов признался, что впервые искренне рад утвержденной кандидатуре и, скорее всего, будет смотреть выступление.

«Не знаю, что из этого выйдет, но впервые я искренне рад за выбор. Буду болеть за ребят! Ильич, не подведи!!!» — обратился он к лидеру коллектива Илье Прусикину.

Фолловеры энтузиазм комедианта поддержали. В комментариях они заявили, что Little Big — лучшее, что можно представить для России в текущем году. «Единственное «Евровидение», которое будем смотреть», «Идеальные кандидаты, лучше и придумать нельзя», «Лучше они, чем Бузова». Нашлись, впрочем, и те, кто с творчеством Little Big не знаком: «Кто это вообще?» — вопрошают они. Один из подписчиков и вовсе предложил Харламову сделать пародию на Диму Билана и Евгения Плющенко: «Поезжай и катайся на коньках вокруг них, играя на скрипке», — написал он.

Напомним, «Евровидение» стартует 12 мая. Лидер группы Илья Прусикин отметил, что ранее никогда не задумывался о том, чтобы представлять страну на международной арене. Сейчас он и его товарищи намерены сделать все от них возможное, чтобы покорить сердца зрителей.