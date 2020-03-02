«Простите меня!»: Дима Билан извинился перед подписчиками в Instagram

Минувшее воскресенье, 1 марта, было Прощеным, в такой день верующие просят у близких прощения за свои ошибки и прощают всех тех, кто когда-либо сделал им больно. Звезды российского шоу-бизнеса с радостью присоединились к этому событию, тем более, что поклонников у них много и просить прощения пришлось за блокировки особо назойливых поклонников в соцсетях и игнорирование интересных комментариев. Дима Билан не остался в стороне и также попросил прощения.

«1 марта. Весна. Прощеное воскресенье. Хорошее начало самого прекрасного времени года, попросить прощения у каждого! Простите меня!» — написал певец в своем личном аккаунте в Instagram.

Билан также отметил, что все плохое должно остаться в прошлом, а будущее обещает быть светлым и полным приятных сюрпризов.