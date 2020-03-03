«Бледные и провинциальные»: Александр Васильев спрогнозировал провал для Little Big

Модный критик Александр Васильев предрек рейв-группе из культурной столицы Little Big провал на грядущем «Евровидении» в Нидерландах. О том, что музыкальному коллективу предоставили возможность продемонстрировать себя во всей красе на международном событии, 2 марта официально объявил «Первый канал». Ранее среди претендентов звучали такие имена, как Александр Панайотов, Zivert и даже Ольга Бузова. Отечественные зрители выбором кандидатов остались очень довольны.

Не разделяет всеобщего восторга ведущий «Модного приговора» и критик Александр Васильев. В передаче «Говорит Калининград» на «Комсомольской правде», гостем которой он стал, Васильев заявил, что шанса выиграть и привезти конкурс в Россию во второй раз у Little Big нет. Историк моды раскритиковал название коллектива, а также подчеркнул, что светит им 12-е место.

«Шансов на победу у них нет, это не ходи к гадалке! Потому что это выглядит настолько бледно и провинциально… Место 12-е им дадут», — сказал он.

Васильев также заявил, что ни о какой фриковатости в случае с исполнителями речи не идет. Заслуги музыкантов в их внешнем виде нет – это работа стилистов. Сами по себе Little Big слишком обычные.