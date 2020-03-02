«Печальный опыт»: Виктория Исакова потеряла трехмесячную дочь от режиссера Мороза

43-летняя актриса Виктория Исакова потеряла трехмесячную дочь от режиссера Юрия Мороза. Знаменитость стала новой гостьей Ирины Шихман в передаче «А поговорить?».

Во время обсуждения общественной деятельности Исаковой журналистка затронула с актрисой и тему личной жизни. Виктория призналась, что очень давно мечтала стать матерью. Когда же она выходила замуж за режиссера, то уже была беременна. В 2003 году на свет появилась дочь Виктории и Юрия, но прожить долгую жизнь ей было не суждено.

Ирине Шихман Исакова поведала, что она и супруг столкнулись лицом к лицу с проблемой, которая не позволила бы им воспитать дочь. Слишком глубоко в эту тему гостья погружаться не стала, но уточнила, что речь идет о генетическом нарушении. По ее словам, родители очень часто даже не успевают понять, что произошло с их ребенком прежде, чем он умирает.

«Это был печальный опыт. Я не искала возможности выразить свои боли. После потери ко мне пришли люди и сказали: не хотите ли вы стать попечителем фонда? После смерти дочери я стала заниматься этим, чтобы исследования проводились в России. Это стена, пробить которую невозможно», — выразила она свою мысль.

Сейчас Исакова и Мороз воспитывают маленькую дочь Варвару. Актриса до последнего скрывала факт появления ребенка, потому что боялась чужой молвы. Помимо этого знаменитость считает, что делиться с общественностью она должна только карьерными успехами. Личное же должно оставаться личным как можно дольше.