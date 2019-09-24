Исакова поделилась фото, сделанным в плохом настроении

Виктория Исакова редко делится сокровенным. Но, кажется, осенняя хандра настигла и ее. На днях звезда экрана поделилась своими мыслями о соцсетях.

Актриса заметила, что лучшие фотографии рождаются в плохом расположении духа. Одним из таким снимков Виктория и поделилась с подписчиками.

«Мастера селфи, селфиманы, не испытываете ли вы приступа ненависти, пытаясь себя показать в лучшем виде? Я испытала, пыталась улыбнуться, но это уж совсем глупо выходило», — заметила она.

Кроме того, Исакова добавила, что, наконец-то, поняла, что Instagram — это всего-лишь «лучшая часть нас», а не целая жизнь.

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«Мы в идеальном мире красоты, достатка, вечного отдыха, никакой «Кухни», только праздники», — размышляла вслух Вика.

Напомним, раннее звезда кино отметила, что после продолжительного летнего отдыха ей совсем неохота «наносить макияж». Однако смеем заметить, что Виктория и так выглядит просто фантастически.