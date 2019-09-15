Виктория Исакова перестала скрывать лицо дочери

Поклонники до сих пор не знают, как зовут девочку.

42-летняя актриса Виктория Исакова тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Только в прошлом году поклонникам стало известно, что она воспитывает дочь, которую родила от любимого супруга, режиссера Юрия Мороза.

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Фанаты Исаковой не знают, как зовут девочку, и сколько ребенку лет. Ранее актриса еще скрывала лицо наследницы. Однако накануне в ее блоге появилось долгожданное фото – на снимке Виктория играет с дочерью.

Сама актриса осталась за кадром, зато улыбающаяся девочка предстала перед камерой во всей красе. Дополнил и без того красивую картинку неповторимый морской закат.

«Немного солнца в холодную осень», — подписала фото Виктория.

Дочь режиссера Юрия Мороза растет настоящей красавицей – у нее вьющиеся рыжие волосы, яркие голубые глаза и правильные черты лица.

Исакова познакомилась со своим возлюбленным еще в 2002 году. Тогда она принимала участие в съемках сериала «Каменская 2». Напомним, недавно Виктория Исакова наряду с коллегой Анной Михалковой получила звание Заслуженного артиста России.