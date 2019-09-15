НОВОСТИ

Виктория Исакова перестала скрывать лицо дочери

Поклонники до сих пор не знают, как зовут девочку.

Виктория Исакова перестала скрывать лицо дочери
Виктория Исакова Фото:globallookpress.com

42-летняя актриса Виктория Исакова тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Только в прошлом году поклонникам стало известно, что она воспитывает дочь, которую родила от любимого супруга, режиссера Юрия Мороза.

Фанаты Исаковой не знают, как зовут девочку, и сколько ребенку лет. Ранее актриса еще скрывала лицо наследницы. Однако накануне в ее блоге появилось долгожданное фото – на снимке Виктория играет с дочерью.

Сама актриса осталась за кадром, зато улыбающаяся девочка предстала перед камерой во всей красе. Дополнил и без того красивую картинку неповторимый морской закат.

«Немного солнца в холодную осень», — подписала фото Виктория.

Дочь режиссера Юрия Мороза растет настоящей красавицей – у нее вьющиеся рыжие волосы, яркие голубые глаза и правильные черты лица.

Исакова познакомилась со своим возлюбленным еще в 2002 году. Тогда она принимала участие в съемках сериала «Каменская 2». Напомним, недавно Виктория Исакова наряду с коллегой Анной Михалковой получила звание Заслуженного артиста России.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория Исаковадети звезддети знаменитостейперестала скрыватьЮрий Мороз

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктория Исакова перестала скрывать лицо дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: