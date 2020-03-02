Стриженова сожгла чучело, символически избавившись от коронавируса

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова проявила немалую креативность на Масленицу. Провожая зиму, она решила попрощаться и с такой бедой, как коронавирус.

больше по теме Инна Маликова попотчевала публику блинами в белой вязаной шубке В Зеленограде звезда приняла участие в праздновании Масленицы.

Напомним, по древней традиции в Прощеное воскресенье на Руси принято было сжигать соломенное чучело. Таким образом наши предки привлекали в свою жизнь благополучие и избавлялись от невзгод. Сейчас, конечно, языческие традиции уже порядком позабыты, но забавный ритуал людям нравится. Его в основном воспринимают как прощание с зимой.

Екатерина Стриженова решила дополнить обряд авторскими нововведениями.

«Назвали чучело Коронавирусом и подожгли!» — сообщила она в блоге, продемонстрировав сам масленичный акт.

Напомним, ранее мы писали о том, как отметила Масленицу Инна Маликова. Певица собственноручно испекла блины и угостила ими публику. Участники праздника также отметили ее трендовую вязаную шубку.