«Уже ходит в музыкальную школу»: Малахов показал своего двухлетнего сына

Сыну Андрея Малахова Саше в ноябре исполнилось два года, однако за это время видели его единицы. Знаменитый ведущий, так любящий вскрывать всю подноготную телевизионных героев, свою личную жизнь держит в строжайшем секрете.

Но недавно взглянуть на загадочного наследника Малахова удалось музыканту Игорю Николаеву. В своем блоге он поделился этим фактически экстраординарным событием.

«За кулисами съемок нового проекта «России 1» у нас с Андреем Малаховым все разговоры о детях! Андрей показывает фото своего двухлетнего сынишки Саши, малыш уже ходит в музыкальную школу!» — сообщил он.

Николаев заметил, что сам он не торопится отдавать младшую, четырехлетнюю дочь Веронику обучаться музыке, дабы не вызвать к ней отторжение. Композитор считает, что в их доме и без того с утра до вечера звучат мелодии. И этого пока для девочки достаточно.

«Дети — самая интересная тема, все остальные темы отходят на второй план!» — заявил Николаев.

Напомним, ранее мы писали о любопытном домашнем прозвище сына Малахова. Мама и папа зовут его «снегирек». И все из-за его физиологической особенности – у малыша периодически краснеют щечки. Кстати, точно так же, как и у самого ведущего.