«Очень надеюсь, что разведутся»: Миро высказалась о скандале в семье Прилучного и Муцениеце

Скандальная блогер заявила, что брак актеров уже давно расползался по швам.

Лена Миро высказала надежду, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце доведут дело о разводе до конца. О своем намерении разойтись супруги рассказали после Дня защитника Отечества. Муцениеце заявила, что Прилучный пытался ее использовать и постоянно критиковал. В свою очередь Павел подметил, что их история любви была очень красивой, но она должна закончиться своевременно.

Скандальная блогер Лена Миро заявила, что по ее мнению, никакой на самом деле истории-то и не было. Агата и Павел, по ее словам, «незрелые люди повышенной сентиментальности». Все, что между ними было, утверждает она, это истерия и попытка склеить отношения различными подручными методами.

больше по теме Прилучный после расставания с Муцениеце забрал сына Тимофея и увез в Питер Мальчик весело проводит время с отцом, который снимается в фильме.

«Истерия — это не любовь, а плохое воспитание. Глотание побоев и измен — это не любовь, а слабость. Рождение детей, чтобы укрепить брак, — это тоже не любовь, а поиск клея», — отрезала она.

Миро заявила, что «очень надеется — Агата и Павел все же разведутся». Однако полной уверенности у блогера нет — Лена не исключила, что актеры просто поскандалили и вынесли сор из избы, а затем сойдутся вновь.