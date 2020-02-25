Прилучный после расставания с Муцениеце забрал сына Тимофея и увез в Питер

Мальчик весело проводит время с отцом, который снимается в фильме.

Актер Павел Прилучный, который несколько дней назад объявил, что расстается со своей супругой Агатой Муцениеце, взял своего старшего сына Тимофея и уехал вместе с ним в Санкт-Петербург. В городе на Неве у актера проходят съемки.

В сторис Instagram Прилучный поделился, как они с ребенком проводят свободные часы. Они, в частности, смотрят мультфильмы и художественные фильмы. На одном из кадров можно увидеть, как сын и отец лежат рядом. Правда, видны только их ноги.

больше по теме Прилучный решился похудеть до 40 кг ради съемок в вертикальном фильме Этот принципиально новый формат съемки полнометражного кино разработал Тимур Бекмамбетов.

Отметим, что Павел Прилучный в эти дни снимается в картине режиссера Тимура Бекмамбетова. По сюжету, он играет летчика Михаила Девятаева. В один из дней герой Прилучного оказывается в плену у немцев. Однако ему удается сбежать. Причем угнать бомбардировщик у врагов.

Ранее Прилучный отмечал, что ему будет необходимо освоить управление бомбардировщиком. Кроме того, ради съемок в картине актер сильно должен похудеть. Дело в том, что на момент побега Девятаев весил всего 39 килограммов.