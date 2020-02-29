«Какая худенькая!»: 66-летняя Успенская в откровенном мини-платье восхитила фигурой

В жизни Любови Успенской произошло много событий за последнее время. Главной новостью последних недель стало то, что с ней поругалась 30-летняя дочь Татьяна Плаксина. Девушка сначала заявила, что мать с ней обращается не лучшим образом, а потом уехала из страны к своему отцу. Артистка после случившегося стала жаловаться на недомогания. Дома у нее дежурят врачи. 24 февраля она все-же отпраздновала день рождения.

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Успенская старается не унывать. Недавно она выпустила новую песню, а в соцсети артистка время от времени предстает в смелых образах. Так накануне певица облачилась в обтягивающее мини-платье, которое подчеркнуло ее талию и стройные ножки. 66-летняя звезда намеренно забыла надеть бюстгальтер, продемонстрировав красивый бюст. Певица приняла томную позу, подняв руки к голове. Макияж в нежных тонах и объемная прическа дополнили образ.

«Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион!», — поделилась радостью Любовь.

Она сейчас находится в гастрольном туре. Певица отметила, что ей обещали подарить тигренка в Уссурийске. По ее словам, она будет о нем заботится, а потом отдаст в зоопарк. Однако поклонников больше заинтересовал наряд знаменитости. Они поразились тому, как похудела артистка. «Какая худенькая!!! Стройняшка», «Любовь, какая вы роскошная женщина», «Ох, какое фото!!! Дух захватывает… и давление поднялось от увиденного», «Похудела совсем, но красотка!», — прокомментировали пост подписчики.