Успенская за миллион рублей пыталась выяснить местонахождение Плаксиной

Об этом рассказал детектив, к которому обращалась певица, когда ее дочь ушла из дома.

В семье Любови Успенской недавно разгорелся скандал. Ее единственная дочь Татьяна Плаксина в эфире ток-шоу заявила, что мать с ней плохо обращается, запирает дома и даже пыталась душить. Потом 30-летняя девушка все-же извинилась перед родительницей, заверив что редакторы шоу оказали на нее давление. Правда, когда Андрея Малахов наведался в особняк звезды, то обнаружил 65-летнюю артистку в удручающем состоянии.

Успенская не смогла просить родную дочь. Она отметила, что делала все, чтобы ее наследница оправилась после падения с велосипеда, когда сломала себе челюсть. Однако Плаксина заботу матери воспринимает в штыки. Певица подозревает, что девушка так ведет себя из-за психический расстройств, а также с подачи своего отца, который много лет не соглашался дать развод артистке.

Как оказалось, после ссоры Татьяна ушла из дома. Успенская так переживала за дочку, что обратилась к детективу. Максим Заболотный, руководитель детективного агентства «Insider77.ru», рассказал, что обычно звезды пытаются скрыть факт похищения и готовы отдать любые деньги за возвращение своего ребенка или родственника.

«Мы знали, что сначала Татьяна находилась в одной из крупных гостиниц, и предлагали сотрудникам за информацию о ней солидное вознаграждение. Начали с 300 тысяч рублей, закончили миллионом, но работники отеля все равно отмели наши предложения», — поведал Максим.

По его словам, переговоры с гостиницами ни к чему не приводят, так как сотрудники охраняют данные о своих клиентах, пишет издание «Комсомольская правда». К слову, сейчас Плаксина находится в США у своего отца. Она решила, что вдалеке от матери ей будет лучше. Успенская ее останавливать не стала.