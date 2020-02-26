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«Не хочет зарабатывать на беде»: Успенская отказалась от гонорара за съемки у Собчак

Представители другой рейтинговой программы предлагали артистке порядка пяти миллионов рублей за откровения. Однако артистка не стала давать согласия на беседу.

«Не хочет зарабатывать на беде»: Успенская отказалась от гонорара за съемки у Собчак
Любовь Успенская (Фото: Instagram.com/uspenskayalubov_official)

После интервью с Ксенией Собчак — 66-летняя исполнительница городских романсов и русского шансона — выступила с критикой в адрес бывшей невестки Эммануила Виторгана. Артистка назвала дочь Людмилы Нарусовой «циничным и холодным» человеком. По словам певицы, она шла на программу к Собчак «как мать к матери», но в итоге все происходящее на съемках Любовь Успенскую крайне разочаровало.

В ответ жена театрального режиссера Константина Богомолова заверила, что всего лишь хотела непредвзято оценить ситуацию и разобраться во всем произошедшем. Телеведущая не собиралась принимать ничью из сторон, будучи в первую очередь журналистом.

Певица Любовь Успенская с Николаем Басковым, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным
Любовь Успенская раскритиковала Ксению Собчак после интервью (Фото: Instagram.com/uspenskayalubov_official)

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» руководитель детективного агентства «Insider77» Максим Заболотный (Именно он занимался поисками дочери Успенской, когда девушка сбежала из дома, — Прим. ред.) уточнил, что за интервью с Ксенией Анатольевной исполнительница городских романсов не получила ни копейки. Артистка отказалась от предложенного ей гонорара. Помимо всего прочего, представители другой рейтинговой программы предлагали Любови Залмановне порядка пяти миллионов рублей за откровения. Однако артистка не стала давать согласия на беседу. Комментируя недовольство Успенской после интервью с бывшей невесткой Эммануила Виторгана, Заболотный принял сторону певицы.

«Она не хотела зарабатывать на беде, хотела только донести свою правду… А итоге Успенскую за ее честность и принципиальность взяли да опозорили! Она после этого совершенно разбита», — отметил Максим.

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