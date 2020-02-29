«Ни разу меня не подводила»: дочь Александра Малинина поступила в консерваторию в Лондоне

61-летний певец готов работать больше, чем сейчас, чтобы обеспечить наследнице достойное будущее.

Дочь певца Александра Малинина – 19-летняя Устинья – поступила в лучшую консерваторию мира. Достижением родственницы исполнитель похвастался журналистам. Малинин рассказал, что речь идет о лондонском «Роял Колледж оф Мьюзик» — вуз существует уже третий десяток лет и находится под покровительством лично принца Чарльза. Обучение в этом месте стоит около миллиона трехсот тысяч рублей. Такую сумму Малинину предстоит выплачивать в течение 6 следующих лет.

«Светской хронике» Александр рассказал, что помимо учебы ему предстоит решить вопрос с жильем наследницы. Ни для кого не секрет, что проживание в Лондоне – удовольствие достаточно дорогое, но ради мечты дочери Малинин готов работать в два раза больше прежнего. Артист уверен – Устинья также постарается помочь ему: в скором времени она начнет готовиться к первому международному конкурсу оперной песни. После подобных проб исполнителям нередко предлагают сотрудничество.

«Я очень ей доверяю, поверьте мне, она дружит с мозгами, у нее все в порядке. И она еще ни разу в жизни меня не подводила», – отметил он.