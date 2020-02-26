«Папа и мама любят нас одинаково»: Устинья Малинина вступилась за родителей

Девушка опровергла информацию о том, что Александр Малинин якобы не поддерживает отношения с 38-летним сыном Никитой.

19-летняя Устинья Малинина не скрывает: она очень привязана к своему старшему брату по отцу — 38-летнему Никите. Помимо всего прочего, вместе с выпускником «Фабрики звезд» наследница народного артиста России Александра Малинина спела в дуэте на одном из концертов.

В интервью на программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале супруга певца призналась, что с рождением двойняшек их с Александром старшие отпрыски (на момент знакомства с музыкантом у Эммы подрастал сын Антон — Прим. ред.) негласно поделили между собой опеку над малышами. Так, Никита всегда присматривал на Устиньей, а Антон — за Фролом.

Опубликовав совместное фото с Никитой Малининым, его младшая сестренка опровергла информацию о том, что ее отец якобы не интересуется тем, что происходит в жизни его первенца и не поддерживает отношения с наследником. Устинья не смогла оставить без внимания слова одного из подписчиков в Instagram.

«А по ТВ говорят, что Александр Малинин не общается с сыном. Вот врут!» — обратился к дочери певца пользователь под ником @iraorekho.

В ответ наследница Александра Малинина уточнила, что все ее братья прекрасно ладят между собой. По словам Устиньи, ее мама и папа любят всех их одинаково, никого не выделяя.