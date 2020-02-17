«Это не женщина, это – королева»: Александр Малинин признался в любви супруге

Певец Александр Малинин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что без ума от своей супруги Эммы. Вместе они уже 30 лет. Недавно в загородном особняке отметили жемчужную свадьбу.

«Я считаю, что без секса нет семьи. Хочу дать совет всем девушкам. Всегда обращайте на себя внимание. Старайтесь быть красивой для любимого. Не запускайте себя. Тогда он от вас никуда не убежит и будет всегда с вами. Вот моя жена всегда в потрясающей форме. Это не женщина, это – королева». Александр Малинин

Отметим, что на жемчужную свадьбу он подарил Эмме дорогое украшение – кольцо с жемчугом. При этом сам он считает, что более дорогой подарок — букет цветов и чашечка горячего кофе, приготовленная утром для любимой.

Также исполнитель поведал последние новости о жизни своих детей. Как оказалось, он воспитывал их всегда в любви и старался не ругать за какие-то проступки. «Я не наказывал никогда детей. Меня самого в детстве жестоко наказывали. Сделав выводы, я воспитывал своих детей в любви. Сейчас они усиленно учатся. В Германии образование бесплатное, поэтому мы там и обучаем сына. Фрол, кстати, уже хорошо зарабатывает. Работает в жанре абстрактного экспрессионизма – рисует картины. Я пробовал рисовать, но у меня только домик или елочка получается. У него все круто и колористично. Устинья без блата поступила в лондонскую консерваторию. Надеюсь, что ей в будущем дадут грант. Я буду счастлив. Тогда она будет обучаться бесплатно. Моя дочь дружит с мозгами. Дети ни разу меня не подводили. Если говорить о личной жизни детей, то я туда не лезу. Я не могу влиять на их выбор. Это им жить и детей крестить. Главное, чтобы они были счастливы», — заявил певец.