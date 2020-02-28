«Плакала сильно»: 56-летняя Вика Цыганова перестала быть похожей на себя

Певица много времени проводит на службах в храме.

Поклонники перестали узнавать 56-летнюю певицу Вику Цыганову. В последнее время исполнительница много времени проводит в храме, а полученными там знаниями активно делится с подписчиками в соцсети. Так, недавно обнародованное фото заставило фолловеров Цыгановой переживать: на нем артистка совсем не похожа на себя. Одна из подписчиц поспешила заметить, что далеко не сразу узнала свою любимицу.

В свою очередь Вика поспешила парировать, что «похожей на себя быть и не должна».

«А почему я должна быть похожа? Я плакала, не выбирала правильных поз», — ответила артистка.

Позже Вика также отметила, что на очередной службе «сильно плакала за добрых людей». За последнее время артистка поняла, что далеко не все, что люди действительно хотят, им по-настоящему нужно.

«Желаю вам хорошего, солнечного дня в душе, на сердце, в семье, проведите его с благодарностью», — резюмировала она.