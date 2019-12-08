ЗВЕЗДЫ

«Видеть вы меня будете теперь ещё реже»: Цыганова сделала заявление о своей публичности

Певица не собирается участвовать в мероприятиях, отдающих лицемерием и безвкусицей.

«Видеть вы меня будете теперь ещё реже»: Цыганова сделала заявление о своей публичности
Вика Цыганова не собирается участвовать в безвкусице. Фото: globallookpress.com

8 декабря певица Вика Цыганова опубликовала в Instagram неожиданный пост. 56-летняя артистка ответила сразу всем поклонникам, которые интересовались у нее, почему она не появляется на тех или иных светских мероприятиях или шоу.

«Многое, что происходит в «культурной сфере» нашей жизни меня, мягко говоря, не устраивает. Я не могу улыбаться «коллегам», многих из которых я не знаю, других не люблю. В своей жизни каждый выбирает свой путь, свои ценности и свои представления о таланте», — высказалась звезда шансона.

Она отметила, что с детства получила прививку от безвкусицы и никогда не ходила на плохие фильмы, а плохие спектакли покидала, не смотря на модный актерский состав. Певица призналась, что не будет мириться с лицемерием, даже если это сделает ее одинокой.

«Видеть вы меня будете теперь ещё реже, я сужаю круг. Ничего личного», — завершила пост Цыганова.

Действительно, певицу не видно и не слышно в телешоу и на популярных интервью на YouTube. Хотя в этом году она была кандидатом в депутаты Госдумы и участвовала в модном показе в Милане. Редко сейчас найдешь артиста, который не откажется от гордости ради хайпа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вика ЦыгановазаявлениеПевица
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Видеть вы меня будете теперь ещё реже»: Цыганова сделала заявление о своей публичности
Интересно?
Поделись с друзьями: