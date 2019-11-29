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«Это ужасно вредный человек»: Снигирь высказалась о сыне от Цыганова

Как сказала актриса, быть единственным ребенком в семье не очень хорошо.

«Это ужасно вредный человек»: Снигирь высказалась о сыне от Цыганова
Снигирь и Цыганов сыграли тайную свадьбу/http://globallookpress.com/

Актриса Юлия Снигирь в эфире программы «Кино в деталях», которую ведёт режиссер Федор Бондарчук, рассказала о своем трехлетнем сыне Федоре от актера Евгения Цыганова. Почти всю программу Бондарчук и Снигирь говорили о кинематографе и съемках. Однако в конце режиссер все-таки не удержался и спросил актрису, как поживает ее семья.

Евгений Цыганов. Фото
Цыганов ради Снигирь оставил семью с детьми/http://globallookpress.com/

Звезда заявила, что у них все хорошо. Ребенку уже три с половиной года. «Это ужасно вредный человек. Все время качает права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые поставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье не очень», — заявила Юлия Снигирь.

Актриса также добавила, что ее сын не очень любит развивающие занятия. Больше ему нравится проводить время в окружении игрушек. Без ума маленький Федя от машинок. Мама говорит, что он знает уже все марки. При этом артистка считает, что такое поведение сына вполне нормально. Многие дети в его возрасте ведут себя точно также.

Напомним, что ради Юлии Снигирь Евгений Цыганов оставил жену с семью детьми. Актер не любит говорить о личной жизни. Известно, что расставание с гражданской женой Ириной Леоновой получилось очень болезненным.

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Тэги:

Евгений ЦыгановИрина ЛеоноваПрограмма "Кино в деталях"Федор БондарчукЮлия Снигирь
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«Это ужасно вредный человек»: Снигирь высказалась о сыне от Цыганова
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