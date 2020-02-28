«Сатанячий ад»: поклонники Прилучного и Муцениеце угрожали Ильяшенко расправой

Поклонники пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце угрожали актрисе Лукерье Ильяшенко убийством. Новость о том, что супруги разводятся спустя 8 лет брака, шокировала многих фанатов и коллег актеров. В социальных сетях и прессе начали гадать, что именно стало причиной такого решения. Сами Агата и Павел заявили, что расходятся по обоюдному согласию, но такая формулировка мало кого успокоила.

Тут же фолловеры припомнили, что первые слухи о расставании появились, когда Прилучный снимался вместе с Ильяшенко в фильме «Призрак». Совместные снимки артистов со съемочной площадки только утвердили мнение ряда людей о том, что именно Лукерья стала любовницей Павла.

«Собеседнику» Лукерья рассказала, что сразу после официального объявления о разводе, ей стали поступать угрозы убийством. Женщины пугали знаменитость порчей, а также угрожали подстеречь ее в темном переулке. Шокированная таким шквалом негатива Ильяшенко поспешила объяснить: она к ситуации отношения не имеет, с Павлом она пересекалась на съемочной площадке всего несколько раз.

«Это какой-то сатанячий ад! Количество раз, когда мы с ним виделись лично, ограничивалось количеством смен. Там не было никакого намека ни на что вообще! Мне очень жаль, что у ребят все так сложилось. Но люди сходятся, люди расходятся. Может быть, они опять помирятся», — озвучила свои соображения она.