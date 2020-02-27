«Нельзя издеваться над людьми»: Лукерья Ильяшенко закатила истерику на «Последнем герое»

Звезда сериала «Сладкая жизнь» расплакалась после того, как узнала награду за победу в очередном испытании.

Актриса сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко расплакалась после очередного испытания на «Последнем герое». 30-летнюю знаменитость расстроила награда, которую получила ее команда после очередного испытания. Напомним, в начале февраля на канале ТВ-3 стартовал новый сезон знаменитого шоу. На этот раз участниками стали не экстрасенсы, а обычные люди. Конкуренцию же им составляют знаменитости — блогеры, актеры и общественные деятели.

Так, вторая неделя напряженного существования на Филиппинах завершилась истерикой Лукерьи Ильяшенко. Уставшая от сложных условий пребывания актриса расплакалась, когда выяснилось, что наградой за победу в тяжелом конкурсе стал небольшой запас провианта: гречка, печенье и 300 граммов мяса.

«Нельзя так над людьми издеваться! Мы спим на каком-то говне, едим какое-то говно. И мы же не ленивые!» — высказалась она.

Успокоить девушку поспешили ее сокомандники. Автоблогер Эрик Давидыч обнял Лукерью и пообещал лично добыть рыбы, лишь бы только она не расстраивалась так сильно.

Очередную серию проекта зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 29 февраля, в 19 часов.