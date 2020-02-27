Подготовка к одинокой жизни: «мажор» Прилучный заложил свое дорогое авто

Как выяснилось, актер начал делить имущество еще за пару месяцев до расставания с Агатой Муцениеце.

Поклонники пары Прилучный — Муцениеце до сих пор не могут прийти в себя после внезапного признания супругов в том, что они решили «официально расторгнуть отношения». Ведь, как уверяют многие, ничто не предвещало: звезды на совместных выходах в свет выглядели такими счастливыми и влюбленными.

Однако, как сообщает КП.ру, звоночек прозвенел еще пару месяцев назад до того, как супруги объявили о разводе. Прилучный заложил свой дорогой внедорожник стоимостью 5 млн рублей в банк. Что касается иного имущества, то глава семьи оставил в распоряжение бывшей жене и детям большой дом в Подмосковье.

Напомним, на днях пара практически одновременно объявила на своих страницах в «Инстаграме» о разводе. Супруги заверили поклонников, что будут стараться обеспечить спокойный раздел совместно нажитого имущества, чтобы остаться в хороших отношениях друг с другом. Вместе актеры были почти 9 лет, у них подрастают двое детей.