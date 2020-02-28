«Какая есть»: Савичева показала естественную красоту

33-летняя певица призналась, что никогда не прибегала к услугам хирургов, чтобы поддерживать себя в форме.

33-летняя Юлия Савичева показала себя без макияжа. Снимком чистого лица без ретуши она поделилась с подписчиками в Instagram. Певица рассказала, что очень радуется вошедшей в моду естественности, поэтому осмелилась продемонстрировать, как выглядит ее лицо без визуальных эффектов. Савичева подметила, что многие ее друзья и знакомые девушки стали отказываться от хирургических вмешательств. Сама Юля никогда не планировала посещать кабинет эстетической медицины.

Залогом своего прекрасного внешнего вида Савичева называет тщательный уход и генетику. Юля подметила, что ее мама, несмотря на возраст (ей 50), выглядит очень молодо. Певица рассчитывает, что в том возрасте проблем с внешностью не будет и у нее.

«Себя нужно любить и принимать таким, какой ты есть. Ведь все мы настолько уникальны!», — резюмировала она свои размышления.

Подписчики Савичевой отметили, что без тонны маскирующих средств Юля выглядит очень свежо. «Вы восхитительны», «Косметика вам не нужна, у вас очень чистое лицо», «Любим вас за естественность», «Очень красивая и обаятельная», — пишут они.