«Обнимите того, кто рядом»: Савичева поделилась редким фото со своим мужем

Юлия Савичева прославилась благодаря «Фабрике звезд». Она выпускала один хит за другим, но после выхода очередного альбома в 2014 году девушка стала реже появляться на сцене и светских мероприятиях. Тогда она вышла замуж за композитора Александра Аршинова. Как оказалось уже потом артистка пережила выкидыш, но в 2017 году у влюбленных все же родился первенец — дочка Анна.

Для Юлии это событие стало настоящим счастьем. Первое время певица находилась за границей, а потом она все же вернулась в Россию и постепенно вернулась к работе. Девушка предпочитает скрывать наследницу. В отличие от других звезд, она совсем не публикует фото с ребенком. Но накануне Савичева опубликовала редкое фото, на котором позирует со своим мужем.

Кадр был сделан на отдыхе. Александр в брюках и синей рубашке обнимает свою жену, облаченную в легкое платье цвета тиффани. «Для объятий не нужен повод — согласны? Ученые доказали, что каждый человек должен обниматься минимум 8 раз в день, чтобы почувствовать себя счастливым. Чем больше вы обнимаете родных, близких, друзей, тем больше радости вы будете испытывать. А если вам все таки необходим повод — рассказываю, сегодня отмечается День объятий! Прямо сейчас обнимите того, кто рядом с вами и станьте немного счастливее», — посоветовала артистка.

Поклонники были сражены нежным кадром. «Вы очень красивая пара, счастья вам!», «Впервые вижу вашего мужа», «Ты такая милая и милашка», «Какая умница», — прокомментировали пост подписчики. К слову, влюбленные долгое время просто встречались, а затем карьера едва не разрушила их отношения. Из-за частых гастролей певицы чувства пары ослабли, а потом сказалась на них и потеря ребенка. Юлия собрала вещи и ушла от мужа. Потом они все же преодолели кризис, а рождение дочери скрепило их отношения.