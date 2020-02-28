«Эйфелева башня»: Навка в облегающих легинсах показала растяжку на коврике для йоги

Даже после того, как Татьяна Навка объявила о своем уходе из профессионального спорта, она продолжает следить за своей фигурой. Супруга Дмитрия Пескова время от времени публикует на личной страничке в Instagram фотоотчеты своих разминок.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее фигуристка показывала позу полумесяца. По словам спортсменки, это очень сложная асана, требующая дополнительной подготовки.

Кроме того, Татьяна продемонстрировала растяжку на коврике для йоги, представ в объективе фотокамеры в облегающих фигуру легинсах, простой футболке и в кроссовках. По словам фигуристки, она предпочитает тренироваться именно в этой обуви.

«Эйфелева башня! Заряд бодрости на выходные обеспечен! А вы так сможете, мои дорогие подписчики?!» — обратилась к своим почитателям Навка.

В беседе с поклонниками Татьяна уточнила, что из-за напряженного графика ей едва удается насладиться новогодними каникулами. Именно по этой причине фигуристка любит Старый Новый год. К этому моменту у спортсменки появляется большое свободного времени, которое она может посвятить семье и близким.

Еще в январе Навка вместе с пятилетней дочкой Надеждой откатала все программы нового ледового мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». С наследницей Татьяны в шоу также дебютировала и 17-летняя Алина Загитова. До этого олимпийская чемпионка Игр-2018 в Южной Корее выступала исключительно в рамках соревнований и показательных выступлений.