«То облака, то солнце»: Загитова в свитшоте и меховых полуботинках прогулялась в Лозанне

17-летняя Алина Загитова прилетела в Швейцарию. Готовясь к поездке, олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее предусмотрительно положила в дорожный чемодан теплые вещи, памятуя о переменчивой погоде. И не ошиблась с выбором аксессуаров. По словам фигуристки, в Лозанне облачность сменялась солнцем и наоборот. Именно по этой причине ей пригодились солнезащитные очки, шапка и шарф.

Подопечная Этери Тутберидзе прогулялась вдоль Женевского озера. Спортсменка назвала Лозанну «олимпийской столицей мира». Ведь именно в этом швейцарском городе находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета.

«Гуляю и наслаждаюсь минуткой отдыха!! Здесь то облака, то солнце… Горы и свежий воздух», — отметила Алина.

На личной страничке в Instagram фигуристка поделилась свежими отчётными снимками своей заграничной поездки. На фото Загитова позировала в молочном свитшоте и меховых полуботинках.

Примечательно, что после приостановки своей спортивной карьеры подопечная Этери Георгиевны заверила, что она продолжила тренироваться в усиленном режиме. Фигуристка уточнила, что привыкла занимать лидирующие позиции, а для этого ей нужно еще больше работать и выкладываться на максимуме своих сил и возможностей.

Вместе с пятилетней дочкой Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надеждой олимпийская чемпионка дебютировала в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На лед фигуристка вышла вместе с супругом актрисы Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым.