Антуан Арно показал редкое архивное фото с беременной Водяновой

28 февраля свой день рождения отмечает экс-возлюбленная британского аристократа Джастина Портмана. Как уже писал портал Teleprogramma.pro со ссылкой на интервью Натальи Водяновой, с отцом своих старших детей модель рассталась без взаимных обид, громких скандалов и судебных процессов, связанных с вопросами опеки.

Так, 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор живут вместе со своей звездной мамой, которая не препятствует их общению с Джастином. В новых отношениях манекенщица к трем имеющимся наследникам родила еще двоих детей. Вместе с французским бизнесменом девушка воспитывает пятилетнего Максима и трехлетнего Романа.

К слову, Антуан Арно старше своей русской возлюбленной на пять лет. В июне ему исполнится 43 года. Своего жениха Наталья называет самым потрясающим мужчиной, в то время, как бизнесмен считает Водянову самой красивой женщиной в мире, о чем он и написал в своем Instagram, поздравляя модель с днем рождения.

По случаю 38-летия своей второй половинки французский предприниматель опубликовал редкое архивное фото с беременной Натальей. В кадре знаменитость была запечатлена с округлившимся животом.

По словам модели, когда она только познакомилась с первым мужем, он тонко намекнул ей, что она может не доедать до последней крошки все блюда, которые им подают в ресторанах. Однако сама Наталья после полуголодного детства не могла так расточительно относиться к продуктам, тем более, что ей все казалось очень вкусным.

Водянова не без улыбки призналась, что заметно прибавила в весе за время первой беременности. Однако после родов пришла в привычную форму, что помогло ей вернуться в модельный бизнес.