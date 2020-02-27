«Два месяца бегала по врачам»: Кудрявцева трижды прибегала к ЭКО

48-летняя Лера Кудрявцева призналась, что трижды прибегала к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть во второй раз. В YouTube-шоу «Алена, блин» телеведущая рассказала, что долгое время скрывала факт беременности от общественности. Она предпочитала не публиковать фотографии в этот щепетильный период, а также избегала публичных мероприятий. Лера призналась — ей было очень страшно за результат, ведь до появления маленькой Маши было несколько неудачных попыток зачатия.

«Я готова была на Луну улететь, чтобы спокойно выносить. 47 лет, есть какие-то физиологические моменты, которые осложняют ситуацию. Хочу сказать вот что: если я в Instagram не светила своим пузом, это не значит, что я не была беременна!» — развеяла слухи она.

Кудрявцева подметила, что появление дочери на свет далось ей тяжело. Малышку Лера назвала вымоленной и акцентировала внимание, что трижды прибегала к процедуре искусственного оплодотворения.

«Я два месяца бегала по врачам. В этом плане я страшная трусиха!» — высказалась она.

Сейчас Кудрявцева ни о чем не жалеет и согласна еще раз пройти все испытания просто потому, что считает свою Машеньку главным счастьем.