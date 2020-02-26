«Уже мама»: Кудрявцева показала, как выглядела 25 лет назад

В комментариях личного блога звезда также ответила на критику Андрея Разина.

48-летняя Лера Кудрявцева показала в личном блоге фотографию, сделанную 25 лет назад. В кадре она предстала как хрупкая девушка, которая едет в троллейбусе.

Необычное фото вызвало в основном приятные впечатления у ее друзей и поклонников.

«Какая девочка родная!» — отреагировала коллега звезды Олеся Судзиловская. «Халёська», — похвалил образ актер и телеведущий Оскар Кучера. «Ни на кого она не похожа, они на нее – возможно», — прокомментировала фигуристка Анастасия Гребенкина.

Один из фолловеров Кудрявцевой поинтересовался: «На этой фотографии вы здесь уже мама?». Звезда коротко ответила: «Да».

Однако тему продолжил другой подписчик телеведущей и вспомнил про недавний конфликт звезды с продюсером Андреем Разиным и его заявление о том, что Лера в молодости отдала своего ребенка в детский дом. И это, судя по всему, произошло как раз в это время.

«Думаю, мой ребенок сейчас это прочитает и сам ответит вам. Большего бреда и не слышала даже», — сказала она.

Напомним, у ведущей программы «Секрет на миллион» два наследника. Ее старшему сыну Жану скоро будет 30 лет, младшей дочери Маше 1,5 года. Есть у Кудрявцевой и внук Лева, который старше дочки звезды на два месяца.