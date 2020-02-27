«Много могу рассказать»: Кудрявцева отказалась от публичного выяснения конфликтов с Разиным

Знаменитость заявила, что не будет оправдываться за те вещи, о которых во всеуслышание говорит продюсер.

Лера Кудрявцева отказалась от выяснения отношений с продюсером Андреем Разиным в публичном пространстве. Об этом она рассказала Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин». Спор между телеведущей и музыкальным деятелем существует вот уже почти 10 лет — Разин некогда заявил, что Кудрявцева имела тесные отношения с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Она же, по словам продюсера, родила музыканту сына и бросила его во имя карьеры.

После этого Разин еще неоднократно позволял себе нелестно отзываться о Кудрявцевой. В новой программе Лера объяснила, что не планирует публично выяснять с оппонентом отношения, хотя ей тоже есть, что рассказать о нем.

«Я об этом человеке, которого видела, кстати, несколько раз в жизни всего, тоже могу много чего рассказать. Он же этого ждет? Он рад, что мы сейчас о нем наконец-то поговорим. На мой взгляд, человек просто психически не вполне здоров. Нормальным людям это понятно», — высказалась она.

Знаменитость пояснила, что главной причиной негатива в ее адрес является ее популярность. Кудрявцева подметила, что Разину выгодно сейчас говорить про нее гадости. Что касается суда — оправдываться Лера публично не будет, но акцентировала внимание — «еще не вечер».