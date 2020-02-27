Такая, как есть: Дженнифер Лопес сняли без грима, роскошных локонов и автозагара

Дженнифер Лопес в свои 50 лет может похвастаться идеальной фигурой без целлюлита. Певица гастролирует с фееричным шоу и двигается на сцене не хуже более молодых коллег. В 2019 году она также снялась в фильме, где станцевала на пилоне. На ковровых дорожках артистка всегда выглядит безупречно: длинные локоны, броский макияж и вечерние платья, подчеркивающие все достоинства фигуры. Она не скрывает, что ежедневно тренируется, чтобы поддерживать себя в форме.

А на днях папарацци засняли диву на улицах Майами. Лопес только покинула спортзал после тренировки. Она была облачена в легинсы с камуфляжным принтом и в спортивном топе. Певица была без грима и укладки. Поклонники сразу заметили, что она снялась роскошные наращенные волосы, а также смыла автозагар, поэтому ее кожа стала цвета мокко. Узнать звезды можно было по фирменному изгибу тела, сережкам-кольцам и очкам-авиаторам. При этом она продемонстрировала рельефный пресс и накачанные ноги.

В одной руке исполнительница держала смартфон, а в другой — коктейль. Дженнифер предстала на снимках с короткой стрижкой. Она не стала выпрямлять свои вьющиеся от природы волосы. Естественный образ артистки поразил поклонников. Они отметили, что ни каждая женщина в столь зрелом возрасте так шикарно выглядит. «Ведьма, не иначе», «Это в 50 лет?», «Да, волосы не идеальные, но посмотрите на фигуру!», «Все равно дива», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году Лопес сделал предложение руки и сердца ее возлюбленный Алекс Родригес. Певица мечтает подарить ему ребенка, хотя у обоих есть дети от прошлых отношений. Этим летом пара готовится сыграть пышную свадьбу. Фанаты уверены, что у артистки будет невероятной красоты платье.