«Стою на коленях перед ней»: Мария Аронова выразила восхищение Татьяной Тарасовой

Актриса Мария Аронова, которая в картине «Лед-2» сыграла тренера по фигурному катанию, заявила, что восхищена личностью знаменитой на весь мир наставницы Татьяны Тарасовой. Как известно, она подготовила целую плеяду выдающихся фигуристов, среди которых немало и олимпийских чемпионов.

«Нет, и я не делала никакого сходства с великой Тарасовой. Просто преклоняюсь. Стою на коленях перед ней. Люди, которые создают для нас чемпионов, они космические и фантастические». Мария Аронова

В то же время Мария Аронова заявила, что начинала смотреть соревнования по фигурному катанию еще со своей прабабушкой. Именно она растила будущую звезду российского кинематографа. Особенно Аронова была в восторге от катания и выступлений Игоря Бобрина и Ирины Родниной.

Как сказала актриса, она и сейчас порой смотрит соревнования по фигурному катанию. Ее очень расстраивает, когда кто-то из фигуристов падает. При этом ее поражает, что спортсмены встают и продолжают делать свое дело, потому что являются настоящими профессионалами. Сама она бы никогда не отдала своего ребенка в спорт. Уж очень много переживаний.

Кстати, сама актриса в юности каталась на коньках, но однажды получила перелом ноги. Даже на съемках ее не удалось убедить встать на коньки, сообщает портал wday.ru.