«Это был абсолютный ветер»: Аронова объяснила, почему не ужилась с первым мужем

Как отметила звезда, ее муж так и не встретил на своем пути своего гуру.

Актриса Мария Аронова объяснила, почему рассталась с первым мужем — режиссером Владиславом Гандрабурой. Мужчина уже ушел из жизни. Вместе они были несколько лет. От актера она родила сына Владислава.

«Это был абсолютный ветер, безумно талантливый человек как актер и режиссер, который не встретил вовремя своего гуру. В этом трагедия его жизни». Мария Аронова

Как отметила Мария Аронова, муж просто ее бросил и ушел из семьи. При этом второй муж Евгений Фомин, по сути, воспитывал чужого ребенка и смог привить ему такие качества, как бережное отношение к детям, жене, чувство долга перед семьей. Как считает актриса, поэтому очень важно, чтобы семья была полной.

больше по теме Аронова настояла на свадьбе со вторым мужем после 20 лет гражданского брака С начальником транспортного цеха в ее театре Евгением Фоминым она расписалась далеко не сразу.

Также актриса призналась, что уже составила завещание. Напомним, что ей сейчас всего 47 лет. Она считает, чтобы дети не поссорились, важно сделать это заранее. Родители, как считает Аронова, обязаны думать об этом всегда, сообщает портал wday.ru.