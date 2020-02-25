Наталья Водянова в мини-шортах и рубашке Yves Saint Laurent показала идеальные ноги

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. Она с 17 лет начала покорять индустрию моды. Ко всему прочему, теперь она мама пятерых детей и будущая жена сына одного из самых богатых людей в мире Бернарда Арно — Антуана. Девушка успевает совмещать карьеру и материнство. Она много путешествует, но каждые выходные посвящает наследникам. Недавно она побывала в Нью-Йорке, а затем отметилась в уже почти родном Париже на выставке.

Как оказалось, недавно Водянова также снялась для испанского глянца. Для фотосессии она предстала в мини-шортах и рубашке темно-синего цвета Yves Saint Laurent. Дополнили образ сапоги рыжего цвета на каблуке, которые визуально сделали ноги девушки еще длиннее. Широкий кожаный пояс, выпрямленные волосы и неброский макияж дополнили образ. Аутфит модели пришелся по вкусу даже Яне Рудковской, которая оставила в соцсети эмоджи в виде сердца. «Какие ножки», «Роскошная», «Как налюбоваться», «Эти ноги огонь», — стали писать подписчики.

Также Наталья снялась в облегающих джинсах и белой рубашке, которую сочетала с жилеткой на пуговицах. В повседневном луке она позировала на диване. Успела девушка примерить и два платья. Первое — шифоновое канареечного цвета с разрезами по бокам. Второе — кожаное, прямого кроя, которое дополнил светлый платок с узором, повязанный на шее.