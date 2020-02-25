37-летняя Водянова запечатлела себя на честном селфи без макияжа

Модель нисколько не комплексует из-за возможных несовершенств кожи, позируя для утреннего снимка в поезде.

На личной страничке в Instagram 37-летняя Наталья Водянова поделилась свежим утренним селфи. Фото было сделано в поезде.

Примечательно, что в кадре возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно позировала без макияжа, представ перед объективом фотокамеры в естественном виде. Российскую супермодель нисколько не смутил факт того, что верные почитатели смогут увидеть возможные несовершенства ее кожи.

На снимке Наталья отметилась с припухшими глазами с небольшой отечностью над веками и заметными кругами.

По словам Водяновой, вне съемочного процесса она крайне редко пользуется косметикой, отдавая предпочтение натуральной красоте, как и 46-летняя супруга Андрея Кончаловского — телеведущая Юлия Высоцкая. Возлюбленная Антуана Арно уточнила, что даже на прогулку с младшими детьми она может отправиться безо всякого макияжа — подкрасив губы бесцветным увлажняющим блеском и зафиксировав брови специальным гелем.

К слову, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что манекенщица часто демонстрирует на красных дорожках свои ноги. При этом знаменитость всегда придерживается важного правила — она не открывает зону декольте, соблюдая тем самым баланс.