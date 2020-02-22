Водянова показала, как общается со своими детьми-французами на русском языке

Наталья Водянова уже почти девять лет живет с Антуаном Арно, сыном богатейшего человека в мире Бернарда Арно. Модель подарила ему двоих сыновей: Максима и Романа. Также от бывшего мужа Джастина Портмана у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Большая семья недавно переехала в просторный особняк в Париже. Более того, бизнесмен сделал предложение руки и сердца супермодели, поэтому скоро у русской красавицы состоится свадьба.

Обычно Водянова старается все выходные посвящать детям, поэтому после светских мероприятий в Лондоне она вернулась домой, а вот ее коллега Ирина Шейк отправилась в Милан, где стартовала Неделя моды. Нижегородская «Золушка», как прозвали Наталью журналисты, предпочла провести последние дни каникул с наследниками. Она поделилась домашними кадрами, на которых общается с ними.

На видео видно, как пятилетний Максим пытается разбудить своего брата. Чтобы ускорить процесс, малыш на французском языке обратился к Виктору, а также залез на сонного брата и начал уговаривать его встать. Он не смог добиться своего, поэтому пошел к маме и попросил поиграть с ним в «Лего». Хоть мальчик и говорил на французском, Водянова ему ответила на русском. Она решила его обрадовать и сводить в «Леголенд».

Прогулка с мамой понравилась малышу. А вот потом он был расстроен, так как ему нужно было собираться в школу. Ребенок возмущался, поэтому няне пришлось на английском языке его утешать и заверять, что в школе здорово. Наталья наблюдала за происходящим и смеялась. Ей, конечно, было грустно, что каникулы у ее наследников закончились. Она опубликовала два фото: на одном модель играет с сыном, а на другом грустит без него.

Поклонники восхитились тем, какая Водянова хорошая мама. Им редко удается увидеть ее младших детей, поэтому они сразу заметили, что Максим подрос. Мальчик уже стал совсем самостоятельным и проявляет свой характер.