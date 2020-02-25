Финалист «Битвы экстрасенсов» почувствовал магические способности у Елены Ханги

По мнению Александра Кинжинова, Дана Борисова, возможно, не так и случайно побаивается бывшую коллегу.

Таролог Александр Кинжинов подтвердил существование неких магических способностей у Елены Ханги. Напомним, первой о них заговорила бывшая соведущая Елены по «Принципу домину» Дана Борисова. Блондинка пояснила, что несколько лет назад Ханга якобы выжила из передачи двух предыдущих коллег. Самой Дане она подсыпала землю с кладбища и даже сделала куклу Вуду.

Специалист по гаданиям на картах Таро Александр Кинжинов в разговоре с порталом Teleprogramma.pro отметил – некая склонность к магии у Ханги действительно есть. Это он чувствует как обладатель некоторых сакральных знаний.

«Елена — блестящий журналист и телеведущая, заботливая мама и, безусловно, обладает экстрасенсорными способностями, но наравне со всеми живущими людьми — все люди от природы наделены тонким чувствованием этого мира», — отметил он.

Также Кинжинов предсказал появление небольшой группы так называемых «сверхлюдей». Дети родятся в 2027 году и будут способны удивить остальных своим даром.