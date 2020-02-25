«Ходила в пиджаках по 10 тысяч рублей»: Борисова заявила, что Ханга завидовала ее молодости

Телеведущая уверена, что ее бывшая коллега ей вредила с помощью колдовства. Она вызвала ее на проверку детектором лжи.

Недавно Елена Ханга оказалась в центре скандала. Бывшая коллега Дана Борисова обвинила ее в колдовстве. Раньше они вместе на НТВ вели передачу «Принцип домино». По словам блондинки, женщина сделала куклу вуду, чтобы ей навредить, а также насыпала ей в ботинки землю с кладбища, чтобы навести порчу. Ханга все обвинения опровергла. Чтобы выяснить правду, девушки прошли проверку на детекторе лжи в рамках передачи «На самом деле».

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В студии Дана рассказала, что недавно снова пересеклась с Еленой. Она заверила, что боится. По ее словам, в ее жизни снова могут начаться беды. Она подозревает, что даже в реабилитационный центр, где лечилась от наркотической зависимости, тоже попала из-за бывшей коллеги.

«Я была уже третьей ведущей. Двух предыдущих девушек Елена выжила из программы, это открытая информация. Я обвиняю ее в колдовстве. У меня есть масса доказательств. Скажем прямо, изначально Лена держалась позиции, что она рада новой ведущей, но потом я стала замечать, что она завидует мне, потому что я моложе, потому что на тот момент у меня было больше перспектив карьере», — рассказала телеведущая.

По словам Борисовой, она часто слышала, как Ханга шептала себе под нос на своем языке, что-то приговаривала. Также девушка уверена, что экс-коллега подсыпала ей в туфли могильную землю. «Она мне завидовала, моему внешнему виду. Она пыталась это исправить за счет того, что у нее было влияние на руководство канала. Они покупали ей дорогую обувь, дорогую одежду. Я могла себе максимум выбить эти туфли, а Елена ходила в пиджаках по 10 тысяч рублей. Елена была на VIP-условиях. Она летала бизнес-классом Москва — Париж , ей телекомпания это оплачивала. Там, в латинском квартале, ей выпрямляли волосы», — заверила Дана.

После этого в студии появилась сама Ханга. Она заверила, что никогда не обращалась к магии и экстрасенсам, чтобы кому-то навредить. Эксперты в студии сошлись во мнении, что, скорее всего, Борисова завидует бывшей коллеге. Проверка на детекторе лжи показала, что Елена никогда не наводила порчу и не занималась колдовством, а вот Дана прибегала к помощи экстрасенсов, чтобы провести магический ритуал против знакомых и коллег.