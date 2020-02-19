Дана Борисова с помощью детектора лжи хочет доказать, что Елена Ханга колдунья

Как отметила популярная телеведущая, они с коллегой «еще походят по шоу».

Телеведущая Дана Борисова, судя по всему, хочет с помощью детектора лжи доказать, что ее коллега по программе «Принцип домино» Елена Ханга все-таки колдунья.

Напомним, что во время эфира у Аллы Довлатовой на «Русском радио» Борисова обмолвилась, что важная глава в ее книге про наркозависимость будет посвящена Елене Ханге. Как она заверила, телеведущая – колдунья. Она делала куклу вуду. Звезда заверила, что в том числе и из-за Ханги она угодила в наркологическую клинику. Якобы от той исходит плохая аура.

В Instagram Ханга отметила, что только она заснула после долгого перелета из Марокко в Москву, как раздались звонки от журналистов. Акулы пера стали на полном серьезе интересоваться действительно ли она умеет колдовать.

«Ну, если такой анонс поможет Дане продать хотя бы на пару книг больше, то я буду искренне рада. Желаю Дане успешного выхода книги, хороших отношений с ребёнком, любви, теплоты от друзей, интересной работы и новых проектов». Елена Ханга

В комментариях под постом отметилась Борисова. «Мы с тобой еще и по шоу походим. Люблю», — написала она и поставила говорящие хештеги: «До встречи в эфире» и «Детектор лжи».