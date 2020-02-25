«Не станет королем»: таролог Кинжинов предрек сыну Воеводиной сложное будущее

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предрек сыну Оксаны Воеводиной сложное будущее. Напомним, в июле 2019 года брак между мисс Москва и Мухаммадом V был официально расторгнут. Тогда отрекшийся от престола ради россиянки мужчина заявлял, что не уверен в верности бывшей супруги, а также требовал тесты, подтверждающие, что маленький Леон — действительно его сын.

Специально для портала Teleprogramma.pro Кинжинов, разложив карты Таро, заглянул в будущее маленького наследника Мухаммада. Оказалось, что взрослая жизнь Леона не будет безоблачной — мальчик, скорее всего, не станет королем Малайзии. В момент же, когда подойдет очередь его царствования, страну ожидают большие перемены, вплоть до революции. Справиться с ними будет критически тяжело.

«Леон, скорее всего, для постоянного места жительства изберет США, где организует свое дело. Королем Леон не станет. От себя хочу пожелать крепкого здоровья малышу, а его родителям — найти в себе смелость и силы как можно скорее и спокойнее уладить все конфликты во имя будущего их ребенка, пусть «короны» им в этом не помешают», — сказал таролог.