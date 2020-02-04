Оксана Воеводина решила вооружиться после расставания с экс-королем Малайзии

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина в Instagram заявила, что она больше никогда не будет прежней. Как сказала модель, у нее за последнее время не появилось новых друзей. Впрочем, она по этому поводу не отчаивается.

«Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой. Ни в этой жизни», — заявила Оксана Воеводина.

Отметим, что ранее девушка рассказывала, что ей поступали угрозы от неизвестных людей. Как она считает, это бывший король Малайзии не дает ей спокойной жизни. Дело в том, что девушка потребовала у Мухаммада V (от которого она, как известно, родила сына) квартиру в столице, апартаменты в Лондоне, а также по 30 тысяч долларов на содержание их общего ребенка.

В окружении молодой мамы уже не раз говорили, что у нее много тайных врагов. Сама Воеводина надеется на благоразумие супруга. Она вовсе не против, как считают некоторые, чтобы он общался с сыном. Кстати, сейчас у девушки намечается интересный бизнес-проект. Правда, о его подробностях она пока не хочет распространяться. Ранее она говорила, что вынуждена оставлять своего сына, потому что им надо на что-то жить. При этом все свое свободное время она предпочитает проводить с сыном. У ребенка сейчас как раз режутся зубки, поэтому ему надо повышенное внимание матери.