НОВОСТИ

Оксана Воеводина решила вооружиться после расставания с экс-королем Малайзии

«Мисс Москва» 2015 года отметила, что больше никогда не будет прежней.

Оксана Воеводина решила вооружиться после расставания с экс-королем Малайзии
Воеводина решила вооружиться после развода/http://globallookpress.com/

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина в Instagram заявила, что она больше никогда не будет прежней. Как сказала модель, у нее за последнее время не появилось новых друзей. Впрочем, она по этому поводу не отчаивается.

«Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой. Ни в этой жизни», — заявила Оксана Воеводина.

Отметим, что ранее девушка рассказывала, что ей поступали угрозы от неизвестных людей. Как она считает, это бывший король Малайзии не дает ей спокойной жизни. Дело в том, что девушка потребовала у Мухаммада V (от которого она, как известно, родила сына) квартиру в столице, апартаменты в Лондоне, а также по 30 тысяч долларов на содержание их общего ребенка.

В окружении молодой мамы уже не раз говорили, что у нее много тайных врагов. Сама Воеводина надеется на благоразумие супруга. Она вовсе не против, как считают некоторые, чтобы он общался с сыном. Кстати, сейчас у девушки намечается интересный бизнес-проект. Правда, о его подробностях она пока не хочет распространяться. Ранее она говорила, что вынуждена оставлять своего сына, потому что им надо на что-то жить. При этом все свое свободное время она предпочитает проводить с сыном. У ребенка сейчас как раз режутся зубки, поэтому ему надо повышенное внимание матери.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Мухаммад VНовости googleОксана Воеводина
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Оксана Воеводина решила вооружиться после расставания с экс-королем Малайзии
Интересно?
Поделись с друзьями: