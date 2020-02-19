«Я устала»: Оксана Воеводина засветила на YouTube свое скромное жилище

Экс-супруге бывшего малазийского короля Оксане Воеводиной надоело читать о себе разные глупости. И поэтому она решила открыть канал на YouTube. С его помощью девушка рассчитывает сократить количество слухов о собственной персоне.

«Я устала, что обо мне говорят люди, которые ни меня, ни обо мне ничего не знают. Долгое время я не обращала на это внимание, но сейчас пришло понимание, что это важно для моего ребенка. Есть еще целый ряд причин, и я о них обязательно расскажу», — прокомментировала она свой поступок.

На YouTube девушка будет рассказывать о том, как она проводит свободное время, о сыне Леоне, работе и бизнес-проектах. И уже выложила первый приветственный ролик. Пока фолловеры узнали из него только планы Воеводиной на влог. Однако внимательные пользователи Сети сумели также рассмотреть обстановку квартиры Оксаны.

Она, стоит заметить, максимально спартанская. Судя по всему, девушка живет в квартире-студии, где комната совмещена с кухней. На заднем плане можно заметить немного деформированный холодильник, а слева – дешевый диван.