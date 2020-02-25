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Главный экспонат: Моника Беллуччи появилась на выставке в наряде с эффектным декольте

Актриса продемонстрировала красивую грудь.

Главный экспонат: Моника Беллуччи появилась на выставке в наряде с эффектным декольте
Актриса Моника Белуччи. Фото: Globallookpress

Накануне в столице Франции стартовала Неделя моды. Одним из знаковых событий в рамках масштабного мероприятия стало торжественное открытие выставки Кристиана Лабутена. Посетили светскую экспозицию многие мировые знаменитости, среди которых была замечена и Моника Беллуччи.

Для выхода в парижский свет звезда выбрала черный тотал-лук, который эффектно подчеркнул стройную фигуру, а глубокое декольте обнажило красивую грудь 55-летней актрисы.

В последнее время Белуччи часто радует поклонников откровенными нарядами и горячими фотосессиями для глянцевых журналов. У себя в Instagram актриса разместила фотографии со съемок для французского издания L’Officiel, на которых ее пышная грудь оказалась едва прикрыта пиджаком.

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