55-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для журнала

Один из пикантных снимков актриса обнародовала в личном микроблоге в Instagram.

55-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для французского модного журнала. Один из снимков актриса обнародовала у себя в Instagram. В кадре эффектная знаменитость предстала в перчатках с рисунком «гусиная лапка», капроновых колготках и объемном удлиненном пиджаке, который едва прикрывает пышную грудь.

Для того, чтобы окончательно свести с ума аудиторию, Беллуччи приняла соблазнительную позу на столе. Эффектный кадр удачно удваивается за счет находящегося за спиной актрисы зеркала. Сама Моника пояснила, что снималась для французского журнала L’Officiel.

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Многочисленные фолловеры поспешили выразить в комментариях свое восхищение формами экс-супруги Венсана Касселя. Они отметили, что Беллуччи как всегда соблазнительна и невероятна. «Сказочна и божественна», «Вы бомба», «Боже мой, что вы делаете», «Лучшая», — написали они.