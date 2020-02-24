Ирина Шейк в кожаных брюках и пальто цвета шоколада предстала на показе Boss

Ирина Шейк после отпуска на Коста-Рике погрузилась в работу. В январе она успела отметиться в Париже, а февраль провела в Англии и Италии. В рамках Недели моды девушка блистала на показах мод известных дизайнеров. На шоу Versace она продефилировала в платье с разрезами, а на показе Salvatore Ferragamo показала элегантный брючный костюм. После выступлений модель обычно отправляется на автепати, где не стесняется зажигательно танцевать.

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23 февраля Шейк вновь стала звездой показа. На этот раз она продемонстрировала стильный монохромный наряд от Boss. Девушка была облачена в кожаные брюки и топ в тон. Главным атрибутом образа стало длинное пальто без пуговиц и с объемным воротником. Аккуратная укладка и нюдовый макияж завершили аутфит. Поклонники пришли в восторг не только от походки модели, но и ее наряда.

«Благородный образ», «Ирина — супер красотка», «Космическая девушка!», «Королева на подиуме, всегда такая женственная и величественная», «Крутой лук», — поделились мнение пользователи Сети.

После продуктивной работы Ирина не только успела отметиться на вечеринке редактора английской версии журнала Vogue Эдварда Эннинфула. Она исполнила тверк с коллегой в честь дня рождения мужчины. После этого модель в номере отеля стала разбирать подарки. В компании друга и своего агента Али она стала швыряться одеждой. Шейк находилась в приподнятом настроении.

Напомним, что пока модель находится в отъезде, за ее двухлетней дочкой Леей приглядывает Брэдли Купер. Влюбленные расстались в прошлом году, но продолжают вместе заботится о наследнице.