Ирина Шейк в кожаных брюках и пальто цвета шоколада предстала на показе Boss

Ирина Шейк после отпуска на Коста-Рике погрузилась в работу. В январе она успела отметиться в Париже, а февраль провела в Англии и Италии. В рамках Недели моды девушка блистала на показах мод известных дизайнеров. На шоу Versace она продефилировала в платье с разрезами, а на показе Salvatore Ferragamo показала элегантный брючный костюм. После выступлений модель обычно отправляется на автепати, где не стесняется зажигательно танцевать.
23 февраля Шейк вновь стала звездой показа. На этот раз она продемонстрировала стильный монохромный наряд от Boss. Девушка была облачена в кожаные брюки и топ в тон. Главным атрибутом образа стало длинное пальто без пуговиц и с объемным воротником. Аккуратная укладка и нюдовый макияж завершили аутфит. Поклонники пришли в восторг не только от походки модели, но и ее наряда.
«Благородный образ», «Ирина — супер красотка», «Космическая девушка!», «Королева на подиуме, всегда такая женственная и величественная», «Крутой лук», — поделились мнение пользователи Сети.
После продуктивной работы Ирина не только успела отметиться на вечеринке редактора английской версии журнала Vogue Эдварда Эннинфула. Она исполнила тверк с коллегой в честь дня рождения мужчины. После этого модель в номере отеля стала разбирать подарки. В компании друга и своего агента Али она стала швыряться одеждой. Шейк находилась в приподнятом настроении.
Напомним, что пока модель находится в отъезде, за ее двухлетней дочкой Леей приглядывает Брэдли Купер. Влюбленные расстались в прошлом году, но продолжают вместе заботится о наследнице.