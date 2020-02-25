«Три песни – тысяч 700»: Сюткин озвучил, за какие суммы готов работать

Валерий Сюткин озвучил, за какие суммы готов работать и активно гастролировать. Журналисты встретились с автором группы «Браво» в Санкт-Петербурге, недалеко от Чистых прудов – рядом находится дом исполнителя. Во время посиделок в кафе артисту позвонили и предложили сотрудничество. Исполнитель заявил – меньше, чем за 700 тысяч рублей работать он и его команда не готовы.

«Можем и Пугачеву сыграть, и кого угодно. Все главные хиты. Три песни? Ну, это тысяч 700. Дешевле не выйдет — иначе нам нет смысла ехать», — передает его слова The Village.

Кроме того, рассказал корреспондентам Сюткин и о том, как он живет. Исполнитель признался, что не имеет загородного дома или дачи, однако вместе с супругой – рижанкой часто ездит отдыхать в Юрмалу. Не хотел бы Валерий приобретать и новый дом, несмотря на то, что тот, в котором он живет сейчас, был построен еще в 1900 году. Артисту нравится жить в центре, поскольку, по его собственному признанию, он любит находиться в гуще событий. В квартире Сюткина четырехметровые потолки, что для автора-песенника дополнительный уют, а также камин. Последний, к слову, топится нечасто.

«Какое-то время я жил в Крылатском, но новостройка — это не мое. Панельные дома — тоже не мое, не люблю жить с низким потолком. Мне по душе старые дома, как тот, в котором я живу сейчас. Я вообще не люблю хай-тек, минимализм – даже музыку слушаю с винила», — поведал он.