«Работаем там, где ждут»: Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

У российского артиста в апреле должен был состояться концерт в Незалежной.

Российский певец Валерий Сюткин прокомментировал порталу Teleprogramma.pro свой запрет на въезд на территорию Украины. Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины закрыла границу для 61-летнего музыканта.

Как оказалось, у Сюткина было запланировано выступление на Украине 27 апреля, но он о нем даже не догадывался.

«Это их трудности, не мои. Они, собственно, сами объявили концерт, сами подняли шум и сами запретили. Это, знаете, называется «самообслуживание». Меня никто не приглашал, я ни с кем договора не подписывал. Ну запретили и запретили. Ни я первый, ни я последний. Сейчас вообще, кажется, не время для концертной деятельности в Украине для нормальных людей. Пусть они определятся вначале: хотят они дружить или нет. Я никогда не навязываюсь. Будем ждать лучших времен», — сказал Сюткин нашему корреспонденту.

Певец отметил, что, к счастью, ему есть где выступать. Задачей артиста он видит объединение народов, а не разъединение. И хотя он был бы рад спеть для своих поклонников на Украине, но не хочет провоцировать там беспорядки.

«Я лучше в Петербург поеду. Работаем там, где ждут», — резюмировал музыкант.

Он также добавил, что произошедшее очень похоже на обычную провокацию.

Ранее РИА Новости передавало, что депутаты Верховной рады попросили СБУ запретить Сюткину въезд на Украину. Причиной стало то, что российский музыкант, как многие его коллеги, поддерживал воссоединение Крыма с Россией и выступал на полуострове. Народные избранники заявляли, что СБУ должна проявить принципиальность в вопросе допуска в страну «подобных персонажей», иначе их концерты не пройдут спокойно.

Напомним, ранее такой же санкции со стороны СБУ подверглись Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Сергей Безруков и другие музыканты.