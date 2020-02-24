«Самая красивая девочка»: преподавательница Яны Рудковской раскрыла ее настоящий возраст

Недавно общественность была в замешательстве, так как появились слухи, что светской львице вовсе не 45 лет. Ясность в ситуацию ввели ее учителя.

Яна Рудковская в январе отпраздновала 45-летие. Однако блогер Лена Миро заявила, что свой настоящий возраст продюсер скрывает. Поклонники пришли в замешательство. Светской львице пришлось ответить на выпад в свой адрес. По ее словам, родилась она в городе Кустанае, где ходила в 115 школу. После этого будущая звезда переехала в Барнаул, где и окончила 55-ю школу с медалью. Примечательно, что в отличие от своих коллег, блондинка предпочитает не показывать архивных снимков.

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Журналистам удалось отыскать учительницу из Барнаула Софию Федоровну Егорову, которая подтвердила, что Рудковская окончила школу в 1992 году, а родилась в 1975. По ее словам, девочка сама решила подготовиться к финальным экзаменам и усердно трудилась, чтобы окончить учреждение с медалью, но у нее были проблемы с физикой, а также математикой, поэтому она получила серебряную, а не золотую медаль.

«Яна всегда мечтала жить в Москве, открыть свой косметический салон, именно поэтому она и пошла в медицинский университет. Она четко шла к своей цели. Она работоспособная и всегда хотела жить красиво и хорошо», — отметила преподавательница.

Она добавила, что Яна уже тогда была хорошим организатором. При этом парни к ней прекрасно относились, а вот девочки не всегда. Егорова не стала скрывать, что семья Рудковской была обеспеченной, поэтому девочка всегда была хорошо одета. «На выпускном Яна была в красивом бирюзовом платье „пушкинского“ времени и с высокой прической, то и дело подбегала ко мне с вопросом: „София Федоровна, я самая красивая?“», — рассказала учительница.

Любила будущая жена Евгения Плющенко и спорт. Она играла в баскетбол, а также музыкой и фигурным катанием. Преподавательница отметила, что Яна всегда была трудолюбивой и даже сложные задания не откладывала на потом, об этом пишет издание «Комсомольская правда». Напомним, что сейчас Рудковская воспитывает сына Александра. Мальчик профессионально занимается фигурным катанием, а также регулярно становится моделью на показах и для рекламных проектов. Поклонники критикуют продюсер за то, что она лишает мальчика детства.